Prima pagina Tuttosport: occhio Milan. Vlahovic, Marotta ci prova

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 11 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 11 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato. Vlahovic, Marotta ci prova. Toro, un'altra marcia contro Cairo. A tutto Vardy. Da Lamptey a Baturina: i nuovi nostri. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

