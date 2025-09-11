Prima pagina Gazzetta dello Sport: Gimenez segna, Milan eccomi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 11 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il mercato. Koné l'Inter pensa a te. Spazio al Milan. Gimenez segna, Milan eccomi. Vardy sogna con la Cremonese. Juventus, Bremer l'anti Thu-La. In Italia si gioca meno. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
