Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 11 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, Leao ancora fuori
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, Leao ancora fuori
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 11 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la pallavolo con l'intervista a Velasco. Juventus-Inter, mai vista. Conte difesa tutta nuova. Milan, Leao ancora fuori. Dybala vede 200, ansia Wesley. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA