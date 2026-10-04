Uno dei grandi colpi del calciomercato estivo del Milan, Mario Gila, ha infiammato l'ambiente rossonero con dichiarazioni destinate a far discutere. Il difensore centrale spagnolo classe 2000, prelevato dalla Lazio per ben 30 milioni di euro, è intervenuto ieri pomeriggio sul palco del Teatro Sociale di Trento in occasione della nona edizione del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport. Tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche Corriere dello Sport e Tuttosport hanno dato ampio risalto al clamoroso retroscena rivelato dal calciatore: il secco "no" rifilato all'Inter pur di vestire la maglia del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, il retroscena di Gila: «Mi voleva l'Inter, ho scelto i rossoneri»

Il numero 34 rossonero non si è nascosto e ha confermato la folta concorrenza superata dalla dirigenza milanista in estate: «Confermo che in estate mi ha cercato pure l’Inter, ma ho scelto il Milan. Il motivo? Perché è una squadra che quando ti chiama è difficile dire di no. Ha una storia importante e aiutare il Milan a tornare a vincere è un qualcosa che non puoi trovare altrove», ha ammesso l'ex canterano del Real Madrid, cresciuto con il mito di Sergio Ramos e degli storici difensori rossoneri come Alessandro Nesta, Paolo Maldini e Alessandro Costacurta.

Gila ha poi analizzato l'impatto con il nuovo allenatore Rúben Amorim, promuovendo il suo nuovo progetto tattico: «Trasmette grinta, è aggressivo sulla pressione. È un allenatore moderno, adatto al calcio europeo. Siamo all'inizio, c'è bisogno di tempo ma i risultati verranno. L’obiettivo è entrare in Champions e vincere lo Scudetto. Europa League? Sarebbe bella una finale Milan-Juventus, ma forse è un po’ irreale. Allora facciamo Milan-Bournemouth».

La rivoluzione tattica di Amorim e i veri leader dello spogliatoio

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Il rapporto con la società : «Da quel che vedo, Cardinale ci tiene molto e ascolta. È importante che ascolti i leader. Ci sta molto vicino, senza essere irruente o invadere gli spazi. Chiede in cosa può aiutare».

: «Da quel che vedo, Cardinale ci tiene molto e ascolta. È importante che ascolti i leader. Ci sta molto vicino, senza essere irruente o invadere gli spazi. Chiede in cosa può aiutare». I leader di campo : «Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono trascinatori sul terreno di gioco per l'atteggiamento».

: «Adrien Rabiot e Christian Pulisic sono trascinatori sul terreno di gioco per l'atteggiamento». I leader vocali: «Quelli che senti di più nello spogliatoio sono Mike Maignan, Matteo Gabbia e Luka Modrić. Luka sa dare sempre il consiglio giusto, ma non si mette ad urlare come farebbe un Sergio Ramos, o come fanno Mike e Matteo».

Un passaggio chiave dell'intervista ha riguardato il possibile cambio di modulo di Amorim, pronto a passare dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. In questo scenario, Mario Gila passerebbe dal ruolo di braccetto destro nella difesa a tre a quello di terzino destro puro: «A me piace. Bello fare il centrale, ma in una posizione nuova magari impari cose inedite e da terzino potrei spingermi di più in attacco. Segno poco, giocando laterale magari segnerei anche di più».Infine, lo spagnolo ha tracciato un quadro chiarissimo sulla vicinanza del proprietarioe sulle reali gerarchie carismatiche all'interno dello spogliatoio di Milanello: