Milan-Manchester United 0-1: “Il Milan si arrende a Pogba”

Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League a 'San Siro', decisa da Paul Pogba al 49': il racconto

Daniele Triolo

Milan-Manchester United 0-1, ieri sera a 'San Siro', e Diavolo fuori dall'Europa League. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, ha analizzato le cause di questa "eliminazione dignitosa" del Milan di Stefano Pioli, arrivata con un bel "carico di attenuanti e rimpianti". A cominciare dal gol inspiegabilmente annullato a Franck Kessié nel match dell'andata ad 'Old Trafford'.

Il Milan, ha scritto la 'rosea', non ce l'ha fatta ad andare oltre sé stesso ed a compensare gli infortuni. Il Manchester United, al contrario, ha estratto dal mazzo la carta Paul Pogba e si è preso tutto. Vittoria e qualificazione ai quarti di finale della competizione europea. Segno, evidente, del cambiamento epocale: nei primi quattro incontri tra rossoneri e 'Red Devils', la squadra italiana aveva vinto tre volte. Negli ultimi quattro, invece, ha perso in tre occasioni.

Impressionante, troppo, la lista degli assenti del Milan per poter pensare di potersela giocare ad armi realmente pari con gli ospiti. Fuori, in difesa, Davide Calabria ed Alessio Romagnoli. L'attacco, dove pure è rientrato Zlatan Ibrahimović, in campo soltanto negli ultimi 30', era privo di Ante Rebić, Rafael Leão e Mario Mandžukić. Eppure, il Diavolo ha retto bene nel primo tempo, andando anche qualche volta vicino al gol senza soffrire più di tanto.

Nella ripresa, pronti-via e gol di Pogba. Appena entrato in campo per l'evanescente (ed ancora convalescente) Marcus Rashford, l'ex juventino ha punito il Milan, beffando Gianluigi 'Gigio' Donnarumma da distanza ravvicinata. Decisivo, però, nella circostanza, l'errore in disimpegno di Soualiho Meïte, che non è riuscito ad allontanare dall'area piccola una palla divenuta, qualche istante dopo, davvero sanguinosa.

Pioli ha messo dentro Brahim Díaz ed Ibrahimović, nel tentativo di rimettere in piedi Milan-Manchester United. Il portiere inglese, Dean Henderson, ha detto di no proprio allo svedese, qualche minuto più tardi, togliendo dalla porta il suo colpo di testa. Lo United, dunque, ha conquistato l'accesso al turno successivo e per il Milan, ora, inizia il tempo delle recriminazioni.