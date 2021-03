Milan, emergenza continua: Calabria fuori un mese. Il punto infortunati

Davide Calabria sarà operato oggi in artroscopia per la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Ecco come stanno anche gli altri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione infortunati del Milan. Il terzino Davide Calabria è quello che sta peggio di tutti. Lesione del menisco mediale del ginocchio destro per il numero 2 della formazione di Stefano Pioli. Oggi previsto un intervento chirurgico in artroscopia per lui.

Calabria, dunque, salterà le prossime partite del Milan. I suoi tempi di recupero sono stimati in circa un mese. La sosta del campionato di Serie A, che si fermerà nel weekend del 27-28 marzo per dare spazio agli impegni delle selezioni Nazionali, consentirà, forse, al Diavolo di recuperare qualcuno e di valutare al meglio le condizioni degli altri infortunati illustri.

Oltre Calabria, infatti, il Milan ha perso anche Alessio Romagnoli. Per il capitano, lesione di primo grado al muscolo mediale del polpaccio sinistro rimediata in allenamento. Out anche Rafael Leão, che ha riportato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Per l'attaccante portoghese possibile stop di 2-3 settimane. C'è da considerare anche come si sia riacutizzata l'infiammazione del muscolo otturatore esterno dell'anca destra per Ante Rebić.

Insomma, un'ecatombe rossonera. Sono quasi pronti, e questa è la notizia positiva, Mario Mandžukić e Daniel Maldini, che proseguono le cure dopo le rispettive lesioni. L'ex juventino, in particolare, è atteso al rientro in campo dopo la sosta, per Milan-Sampdoria del 3 aprile prossimo. Bella notizia per Pioli che, in Fiorentina-Milan di domenica pomeriggio, almeno, potrà contare su Zlatan Ibrahimović, rientrato ieri per circa 30'.