GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 19 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Doppietta di Borja Mayoral, invece, nel successo esterno (1-2) della Roma sul campo dello Shakhtar Donetsk: i giallorossi sono l'unica italiana rimasta in corsa in Europa. Quindi, si parla del rinvio di Inter-Sassuolo per le positività finora accertate per CoVid_19 e dello scontro tra Inter e Comune di Milano sulla questione stadio.