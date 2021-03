Milan-United, Kessie: “Abbiamo sprecato il vantaggio, ora la Champions”

Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Manchester United. Le dichiarazioni

Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League svoltasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Stasera abbiamo tanta delusione, ce la potevamo fare e non dovevamo perdere. Non abbiamo sfruttato il vantaggio dell'andata, potevamo pareggiare 0-0 e passavamo ai Quarti, l'abbiamo sprecata. Abbiamo sbagliato una palla nella nostra area. Abbiamo lottato fino alla fine ma non era facile. Dobbiamo tornare a lavorare in campionato. La Champions League? A inizio stagione era il nostro obiettivo, è ancora il nostro obiettivo. Dobbiamo fare solo quello e ce la possiamo fare".