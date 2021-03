Milan, l’Oscar degli infortuni: Bennacer il più assente di tutti | News

Verona-Milan senza Bennacer e mezza squadra

Ismaël Bennacer guida una speciale classifica stagionale per il Milan. Quella dei calciatori infortunati. Già, perché oggi pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio ‘Bentegodi‘ per Verona-Milan scenderà in campo una formazione falcidiata dalle assenze. Mancheranno quasi tutti gli uomini più importanti del Milan tra centrocampo ed attacco.

L’infortunio di Ante Rebić (infiammazione all’anca, convocato al suo posto il giovane svedese Emil Roback) è soltanto l’ultimo dei guai del Milan di Stefano Pioli che, in questa stagione, ha registrato una sequela impressionante di indisposizioni per guai muscolari.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come il più assente di tutti, nel Milan 2020-2021, sia come detto Bennacer. Il regista franco-algerino ha saltato finora, in totale, 15 partite su 25 in campionato. Solo 8 gare le ha cominciate da titolare. Se si prende in esame la formazione del Diavolo potenzialmente titolare, si vedrà inoltre, come i giocatori rossoneri abbiano saltato, in totale, 77 gare su 275, ovvero circa il 30%.

Dietro Bennacer, troviamo Zlatan Ibrahimović, con le sue 11 partite perse, poi Rebić con 8. Ne ha saltate 7, quindi, Simon Kjær e 6 il capitano rossonero, Alessio Romagnoli. Un altro grande assente di Verona-Milan, il fantasista turco Hakan Çalhanoğlu, ha invece giocato titolare 18 volte su 21, saltando fin qui 4 gare di Serie A. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>