TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 7 marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, domenica 7 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ stamattina in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus di Andrea Pirlo, ieri sera, in casa contro la Lazio. Un 3-1 in rimonta firmato dalla doppietta di Álvaro Morata nella ripresa. Critiche per l’operato dell’arbitro Davide Massa di Imperia.

In alto, sotto la testata, l’appello di Davide Nicola, tecnico del Torino: a Crotone senza tanti assenti causa CoVid, ma i granata credono alla possibilità di portare via i tre punti. Quindi, nel riquadro verticale, le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, sull’emergenza infortuni che ha colpito la sua squadra.

Oggi, a Verona contro l'Hellas, mancherà anche l'attaccante Ante Rebić. Infine, il commento di Matteo Marani, giornalista sportivo, su Inter-Atalanta di domani sera a 'San Siro'.