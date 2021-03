Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (07/03/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con Juventus-Lazio 3-1, anticipo del sabato della 26^ giornata di Serie A. Gara difficile, spigolosa, decisa da una doppietta di Álvaro Morata nella ripresa. Ora i bianconeri si tuffano nella Champions League ed alla gara contro il Porto. Domani sera, a ‘San Siro‘, il ‘Monday Night‘ delle ore 20:45 sarà Inter-Atalanta: la sfida tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, che hanno creato due macchine da gol. In basso, quindi, si parla di Verona-Milan. Il Diavolo è in emergenza: perde anche Ante Rebić. Il tecnico Stefano Pioli punterà tutto su Rafael Leão. Intanto, Zlatan Ibrahimović ha salutato Sanremo con un accorato monologo.

