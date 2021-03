Verona-Milan, probabile formazione: Tomori con Romagnoli | Serie A News

Verona-Milan: Tomori e Romagnoli, da staffetta a coppia

Oggi pomeriggio si giocherà Verona-Milan: saranno Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli a comporre la coppia di difensori centrali titolare nel Diavolo che, alle ore 15:00, scenderà in campo al ‘Bentegodi‘ contro l’Hellas di Ivan Jurić. Un turno di riposo, quindi, per Simon Kjær, che dovrebbe tornare titolare giovedì in Europa League ad ‘Old Trafford‘ contro il Manchester United.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, sebbene il Milan di Stefano Pioli sia in emergenza più totale per quanto concerne centrocampo ed attacco, almeno in difesa, davanti il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, si possa contare su una discreta abbondanza. E, almeno, Pioli può fare qualche scelta che non sia dettata da infortuni muscolari dei suoi calciatori.

In Verona-Milan, quindi, si vedranno Tomori e Romagnoli dal 1′. Dopo la staffetta che tanto aveva fatto discutere, la scorsa settimana, allo stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma, con l’inglese in campo e il capitano in panchina, oggi i due faranno coppia. Non si tratterà della prima volta. Tomori e Romagnoli, infatti, hanno già giocato insieme in 4 delle 5 gare disputate dall’ex Chelsea in rossonero. Dimostrando un buon affiatamento.

