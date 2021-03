Verona-Milan: emergenza (rosso)nera, fuori anche Rebic | Serie A News

Verona-Milan: si è fermato anche Rebic

Ante Rebic salterà, oggi pomeriggio, Verona-Milan allo stadio ‘Bentegodi‘. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, l’attaccante croato, a sorpresa, ieri è tornato a visitare l’infermeria di Milanello. Un’infiammazione all’anca ha messo fuori gioco il numero 12 rossonero per la gara odierna.

Lo staff del tecnico Stefano Pioli spera di poter recuperare Rebic, almeno, per la trasferta di Manchester, in Europa League, di giovedì 11. Anche perché, non va dimenticato, al Milan già mancano Hakan Çalhanoğlu, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović.

Per Verona-Milan di oggi, con lo stop improvviso di Rebic, Pioli si ritroverà costretto a re-inventare il suo attacco, schierando Samu Castillejo, Rade Krunić ed Alexis Saelemaekers nel tridente di trequartisti dietro Rafael Leão. Sarà il portoghese l’unica carta offensiva del Diavolo, con Jens Petter Hauge pronto a subentrare e, con Brahim Díaz, unica alternativa per cambiare qualcosa.

L’attacco inedito crea, a conti fatti, apprensione in Pioli, che auspica come Leão possa trovare un po’ di continuità e come Hauge, invece, qualora fosse chiamato in causa, possa dare un po’ di freschezza durante la partita del ‘Bentegodi‘, un campo che, per il Milan, storicamente è ostico. Il norvegese, finora, ha segnato 4 gol in 21 gare e pensava di poter finire il proprio apprendistato con più calma.

Invece, visti gli infortuni (talvolta anche ripetuti) dei titolari e delle prime alternative, toccherà a Leão, oggi, cercare di instradare la partita del Milan sui binari più congeniali contro l’Hellas e a Hauge, magari, a gara in corso, tenerlo sulla rotta giusta. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>