Verona-Milan, Rebic indisponibile: ecco l’entità dell’infortunio / PM News

Verona-Milan, l’entità dell’infortunio di Rebic

Come se non bastasse una lunghissima lista di infortunati, ecco che arriva anche l’infortunio di Ante Rebic. Il croato va ad aggiungersi alle indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, nessun problema muscolare particolare per il giocatore; soltanto un’infiammazione all’anca destra. Un problema che Rebic aveva avvertito anche nel finale del match contro la Roma. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan