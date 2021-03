Verona-Milan, la probabile formazione: cosa cambia senza Rebic | News

Verona-Milan, la probabile formazione rossonera

Non c’è pace per Stefano Pioli e il suo Milan: l’infortunio di Ante Rebic alla vigilia di Hellas-Verona Milan, costringerà il Mister rossonero a rivoluzionare ancora la probabile formazione. Dopo il deludente pareggio contro l’Udinese, il Milan deve tornare a correre – in tutti i sensi – contro il Verona, partita in programma domani al Bentegodi.

Dovrebbero esserci alcune novità rispetto all’ultima uscita dei rossoneri. In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Simon Kjaer e Davide Calabria. Ballottaggio tra Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli, con il primo in questo momento favorito.

A centrocampo giocherà Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer. Sempre presente ovviamente il presidente Franck Kessie. Sulla trequarti la novità è rappresentata da Rade Krunic, schierato dietro la punta ma con compiti difensivi e di equilibrio. Pioli vuole sfruttare la sua fisicità contro una squadra molto aggressiva e intensa. A sinistra Alexis Salemaekers, mentre a destra ci dovrebbe essere Hauge come vice Ante Rebic. L’alternativa potrebbe essere rappresentata dall’inserimento dal primo minuto di Castillejo a destra, con lo spostamento di Saelemaekers sulla fascia. Da non scartare a priori anche una chances per Brahim Diaz, poco brillante contro l’Udinese

Al centro dell’attacco Rafael Leao: il portoghese è chiamato a una prova convincente dopo la brutta prestazione contro i bianconeri. Sarà però un Milan con veramente pochi cambi e alternative. Ecco la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Hauge; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Non solo la probabile formazione di Verona-Milan. Maldini pensa al mercato e a due gioielli >>>