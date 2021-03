Hellas Verona-Milan, non ci sarà Rebic: si è infortunato

Rebic ritrova l’Hellas Verona

Un momento difficile, dopo aver vissuto il momento migliore degli ultimi anni. Il contraccolpo può essere duro, ma ora i rossoneri devono essere bravi a gestire la situazione. I rossoneri sono comunque imbattuti da due giornate e domani c’è Hellas Verona-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A. Partita non semplice, contro la terza difesa del campionato, proprio quanto i rossoneri sono in difficoltà nel trovare la via della rete. Nelle ultime sei partite, gli uomini di Stefano Pioli hanno segnato una sola volta su azione, con Ante Rebic.

Il croato sembrava essere in un buon momento di forma, ma anche lui nell’ultima uscita ha fatto dei passi indietro e oggi, secondo quanto riferito da Sky, si è infortunato. Domani doveva essere ancora titolare, ma poco fa ha lasciato Milanello. Non è chiaro quale sia il problema, ma è l’ennesimo infortunio.

Così, il croato classe 1993 non ritroverà la sua ex squadra (sei mesi nel 2016 da gennaio a giugno, con 10 presenze e zero gol). L’Hellas è anche la squadra contro cui ha esordito con la maglia del Milan. Era il 15 settembre 2019 ed era da poco arrivato in rossonero. Marco Giampaolo poi non ci ha puntato tanto e neanche Pioli sembrava prenderlo in considerazione. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha però cambiato tutto: con lo svedese classe 1981, Rebic ha ritrovato motivazioni e soprattutto ha potuto giocare da esterno sinistro nel 4-2-3-1. La doppietta del 19 gennaio ha dato la svolta. Da quel momento, Rebic è diventato titolare e trascinatore, con 12 gol nel girone di ritorno. Per ora quest’anno è a quota 5, ma domani non potrà provare a migliorare il proprio score. Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>