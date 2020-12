Milan, la trasformazione di Rebic: ora è uomo assist | Serie A News

Da goleador ad assist-man: Milan, la metamorfosi di Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic è il protagonista dell’approfondimento di ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Questo perché Rebic, capocannoniere del Milan con 12 gol nella stagione 2019-2020, è ancora alla ricerca della sua prima rete in questa annata. Ma, al contempo, si è ‘inventato’ prezioso uomo assist, mandando in porta spesso i suoi compagni di squadra.

Il croato, tanto da esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, quanto da prima punta, ruolo in cui sta giocando quando si è fermato per infortunio muscolare Zlatan Ibrahimović, ha fornito ben 4 suggerimenti vincenti nelle ultime 5 gare ufficiali del Milan. Una trasformazione, per Rebic, che, pur giocando ancora un po’ condizionato dal dolore al gomito, ha trovato il modo di rendersi utile alla causa milanista pur restando all’asciutto.

Insomma, se il gol con il Milan non arriva, Rebic lo va a creare per il Milan. Domenica scorsa, a Genova contro la Sampdoria, il numero 12 del Diavolo è andato ad un passo dal gol, ma Lorenzo Tonelli, difensore doriano, ha salvato proprio sulla linea il suo ‘lob’ su Emil Audero in uscita. Poi, però, ha servito Samu Castillejo per il gol del raddoppio milanista.

Si è trattato, oltretutto, del terzo assist fatto a Castillejo dopo quelli in Europa League contro Lille, in Francia, e Celtic, a ‘San Siro‘. Un altro lo aveva fatto per l’amico Ibrahimović, in occasione di Napoli-Milan 1-3. Ibra e Rebic, nella scorsa stagione, avevano trovato un ottimo feeling: le giocate dello svedese permettevano all’Iceman croato di andare a segno.

Quest’anno, causa infortuni, prima di Rebic poi di Ibra, insieme non hanno giocato quasi mai e, pertanto, Rebic, che sta sostituendo Ibra in posizione di centravanti, deve … vedersela da solo. Il ruolo non è quello a lui più congeniale, e si vede, ma i compagni e lo staff tecnico stanno apprezzando moltissimo come l’attaccante interpreti tale posizione.

Ciò, infatti, ha permesso a mister Pioli di codificare movimenti offensivi alternativi per il suo Milan. Che, infatti, si è scoperto essere tutt’altro che Ibrahimović-dipendente. Il gol tarda ad arrivare per Rebic e, pertanto, si capirà nelle prossime sessioni di allenamento se Pioli lo lascerà in campo per Sparta Praga-Milan di Europa League, al fine di dargli continuità. O se, al contrario, opterà per concedergli un po’ di riposo.

Per Rebic non segnare non rappresenta un problema. Il suo, per il Milan, lo sta facendo eccome. La questione, però, rischia di pesargli, alla lunga, dal punto di vista mediatico. Ecco perché sarebbe auspicabile quanto prima una sua rete. Calciomercato Milan: Diavolo in agguato per un top player. Ultima parola al calciatore … >>>