Milan, conto alla rovescia per Ibrahimovic: Pioli lo aspetta per domenica

Pioli aspetta Ibrahimovic: sarà disponibile per Milan-Parma?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, aspetta con impazienza il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan. Questo nonostante la sua squadra, anche senza il suo cannoniere svedese, continui a segnare a raffica, a vincere ed a convincere.

Lo ha evidenziato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. La ‘rosea‘ ha ricordato come l’ultima apparizione ‘pubblica’ di Ibrahimovic sia stata in quel video, di qualche giorno fa, quando si allenava correndo sulla neve. Anche se ieri non ha postato sui social, Ibrahimovic si è recato a Milanello, in un lunedì di allenamento facoltativo in cui si sono presentati tanti giocatori del Milan.

Ibrahimovic, certamente, ne avrà apprezzato la professionalità. Il Milan di Pioli è sempre più un gruppo. Grazie a questo, ha saputo sopperire all’assenza del suo numero 11 anche se, a quando sembra, il rientro in campo del centravanti scandinavo è davvero imminente. L’obiettivo di Pioli è avere Ibrahimovic in panchina per Milan-Parma di domenica sera a ‘San Siro‘.

Altrimenti, ma, ad oggi, è soltanto l’ipotesi più pessimistica, ci sarà mercoledì prossimo, quando i rossoneri torneranno a ‘Marassi‘ qualche giorno dopo il successo contro la Sampdoria. Stavolta, però, per affrontare il Genoa nel turno infrasettimanale di Serie A.

Proprio ieri, ha rivelato ‘La Gazzetta dello Sport‘, Ibrahimovic è stato sottoposto ad un nuovo controllo alla coscia infortunata. L’evoluzione della lesione al bicipite femorale procede bene, anche se la società evita di stabilire date esatte per il ritorno di Zlatan sul terreno di gioco.

Giovedì sera il Milan giocherà a Praga in Europa League. Partita inutile ai fini della qualificazione, visto che il Diavolo ha già staccato il ‘pass‘ per i sedicesimi di finale. Qualora ci fosse stato bisogno di lui anche contro lo Sparta Praga, probabilmente, il suo recupero sarebbe stato accelerato.

Fortunatamente, però, Ibrahimovic può anche restare seduto a guardare il Milan di Pioli che tenterà di centrare il primo posto nel Gruppo H. Tanto, la squadra gira, segna e vince anche senza di lui …