Milan, la bella gioventù: è la squadra più verde in Europa

Milan, quanto sei giovane! Lo studio del CIES

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante il suo punto di riferimento, sul campo e fuori, sia il 39enne Zlatan Ibrahimović, il Milan di Stefano Pioli è una squadra giovane. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Secondo l’ultimo studio del CIES (Centro Internazionale di Studi sullo Sport, n.d.r.), il Milan è la squadra, nei Top 5 campionati d’Europa, ad avere l’età media più verde.

L’undici rossonero, con i suoi 24,5 anni di età media, si piazza davanti a tre club francesi (Monaco, Reims, Saint-Etienne) e due club tedeschi (Stoccarda, RB Lipsia). Primi in Europa, e primi, logicamente, in Italia, i rossoneri: precedono, limitatamente ai confini nazionali, l’Hellas Verona ed il Cagliari. Sono pochi, infatti, a parte Ibrahimović, gli Over 30 nella rosa rossonera. Spiccano Ciprian Tătărușanu (classe 1986), Simon Kjær (1989), Mateo Musacchio ed Antonio Donnarumma (1990). Di questi, soltanto il danese è titolare fisso del Milan.

Il resto della squadra rossonera è costituito da ragazzi. Troviamo Gigio Donnarumma (classe 1999), Davide Calabria (1996), Theo Hernández (1997) in difesa. A centrocampo ecco Franck Kessié (1996) e Ismaël Bennacer (1997), con Sandro Tonali (2000) primo cambio di entrambi. In attacco, trovano sempre più spazio Alexis Saelemaekers e Rafael Leão (entrambi del 1999), con Brahim Díaz (sempre 1999) che scalpita. E dire che anche Hakan Çalhanoğlu (1994), Rade Krunić e Ante Rebić (1993) non sono poi così ‘vecchi’. Samu Castillejo, per giunta, è un 1995.

Volendo, poi, pescare anche in panchina, troviamo Daniel Maldini (2001) e Lorenzo Colombo (2002) che abbassano ulteriormente la media. L’Hellas Verona ed il Cagliari, che completano il podio della squadra più verde d’Italia, hanno un’età media di 25,6 anni. Quindi, al quarto posto c’è lo Spezia (26,3 anni di età media), la Fiorentina (26,7), il Napoli dell’ex rossonero Gennaro Gattuso (27,4). Più ‘datate’, rispetto al Milan, sono la Juventus, l’Inter, la Roma, l’Atalanta e così via. Il Milan, però, non, è la squadra più giovane in senso assoluto.

Allargando, infatti, il panorama anche ai campionati europei minori, troviamo il FK Metta, squadra lettone, con un'età media di 20,7 anni. Formazione, questa, che batte gli uzbeki del Nasaf (23,9), gli slovacchi dello Žilina (21,2) e gli islandesi del Gotta (22). Milan, questa è la strada giusta per un futuro roseo: puntare su giovani di talento e qualità. Meglio se, magari, prelevati a costi non elevati.