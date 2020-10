Ibrahimovic, Donnarumma e gli indispensabili senza vice: il Milan è corto

Milan: Ibrahimovic, Donnarumma (e non solo) senza sostituti in rosa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione in casa Milan. In particolare, su un tema molto importante. Alcuni dei top player dell’organico rossonero, infatti, non hanno un vero e proprio vice nella rosa di Stefano Pioli. Oppure, in caso di assenza, vengono sostituiti da elementi non alla loro altezza.

Gigio Donnarumma, fermo per positività al coronavirus, è stato sostituito in Milan-Roma di lunedì sera dal portiere rumeno Ciprian Tătărușanu. Il quale, uscendo a vuoto in occasione del primo gol giallorosso di Edin Džeko, ha fornito una brutta prova. Tătărușanu ha incassato 3 reti in 90′, mentre, nelle altre quattro gare di campionato con il Milan, Donnarumma ne aveva preso solo uno.

Tătărușanu continuerà a sostituire Donnarumma finché quest’ultimo non si sarà negativizzato. Il Milan spera che l’ex viola si riprenda in fretta. Ma il discorso, come detto, può essere ampliato anche ad altri reparti, ad altri ruoli. In difesa, per esempio, gioca praticamente sempre Simon Kjær. Ottimo elemento, il quale, però, in questa stagione va per i 32 anni. Il danese ha dovuto fare gli straordinari per via degli infortuni di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio e per lo stop di Léo Duarte e Matteo Gabbia causa CoVid_19.

Impensabile pensare che, in un’annata così densa di impegni per il Milan, Kjær mantenga questi elevati standard di rendimento. E che dire di Theo Hernández? Ceduto Diego Laxalt al Celtic, il numero 19 non ha una vera e propria riserva. A meno che non ‘traslochino’ sulla fascia sinistra Davide Calabria o Diogo Dalot, destri naturali. Qualora Theo Hernández dovesse, poi, centrare l’obiettivo di farsi convocare nella Nazionale francese, i suoi impegni potrebbero crescere ed il Milan avrebbe assolutamente bisogno di un nuovo terzino sinistro.

In mezzo al campo, Franck Kessié non ha un suo alter ego. Sandro Tonali, perfettamente compatibile tanto con l’ivoriano quanto con Ismaël Bennacer, può sostituire entrambi. Ma pur avendo le caratteristiche tecniche, non possiede quelle fisiche. La forza dell’ex atalantino, nella mediana rossonera, non è rintracciabile altrove. Il tecnico Pioli avrebbe bisogno di una soluzione similare, ma alternativa. Lo stesso dicasi per Zlatan Ibrahimovic, il cui unico cambio fisicamente possibile sembra essere quello con il giovane Lorenzo Colombo.

Vero, quando manca Ibrahimovic solitamente il Milan fa ricorso all’utilizzo di elementi diversi (Rafael Leão, Ante Rebić, persino Brahim Díaz) ed a sistemi di gioco differenti. Ma è altrettanto vero che Ibrahimovic, Donnarumma, Kjær, Theo Hernández e Kessié sono cinque colonne portanti di questo Milan e, se si vuole davvero restare in vetta a lungo, dovrebbero poter contare su sostituti di ottimo livello. Nel calciomercato di gennaio saranno possibili nuovi interventi. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI DONNARUMMA >>>