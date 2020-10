Milan, Galli ‘assolve’ Tatarusanu: “Errori comprensibili se non giochi mai”

Milan, Galli perdona la papera di Tatarusanu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giovanni Galli, ex portiere del Milan per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, con gli 'Invincibili' di Arrigo Sacchi, ha parlato di Ciprian Tatarusanu. L'estremo difensore rumeno, infatti, ha fornito una brutta prestazione, lunedì sera, in occasione di Milan-Roma 3-3 a San Siro. Tatarusanu ha bruciato la sua prima chance in sostituzione di Gigio Donnarumma, fermato dal CoVid_19. In particolare, l'ex Fiorentina, Nantes ed Olympique Lione ha sbagliato sul primo gol giallorosso, quello firmato da Edin Dzeko. "Ha letto male la traiettoria – ha commentato Giovanni Galli al 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina -. Ha impostato male l'uscita e il bosniaco non si è fatto trovare impreparato. Ma errori del genere sono comprensibili quando non si gioca mai. In allenamento, anche se si cerca di simulare situazioni di gara, esiste sempre una sorta di rispetto tra compagni".