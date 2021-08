Milan, Kessie rinnoverà: questa la situazione a oggi

Il Milan e Kessie continuano a lavorare per raggiungere un'intesa e rinnovare il contratto. Ecco la situazione in questo momento.

Una cosa è certa ed è che Franck Kessie sarà ancora un giocatore del Milan . Premesso questo, si può parlare del resto. L'ivoriano classe 1996 ha rilasciato un'intervista chiara, in cui si è espresso apertamente e ha detto in prima persona che resterà al Milan. Per questo, avere dei dubbi a riguardo è ovviamente assurdo. Poi c'è la trattativa, tra due parti che sono intellettualmente oneste. Ciò significa che il Milan sa perfettamente quanto Kessie sia importante e quanto meriti un aumento importante, quindi non sfrutterà le parole e la volontà del Presidente per farlo firmare a offerte troppo basse. Allo stesso modo, Kessie sa perfettamente che ci sono anche esigenze di bilancio da rispettare e che il Milan non può svenarsi, così dovrà abbassare un po' le proprie richieste, in linea con la forte voglia di rimanere "per sempre".

Questa, è la trattativa. Nulla di diverso da questo. La presenza di Kessie a Casa Milan due giorni fa, che abbiamo immortalato in esclusiva in questo video, è un altro - ennesimo - segnale. Ci mette la faccia, si confronta con la dirigenza e discute in prima persona per capire come arrivare, molto presto, a un accordo che soddisfi tutti. Anche da questo rapporto diretto che Kessie ha con la dirigenza, molto diverso da quello che aveva chi è andato via, si capisce che non può finire in altro modo che non sia con una firma sul prolungamento.