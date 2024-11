'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come per Milan-Juventus, partita della 13^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 23 novembre, alle ore 18:00, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sarà tutto esaurito. Sul sito web del club rossonero, infatti, non ci sono più biglietti disponibili per la gara.