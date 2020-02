Milan in stile Gazidis. E la triade con Maldini e Boban ora traballa

NEWS MILAN – Quale Milan vedremo nel prossimo futuro? Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha risposto, a questo interrogativo, sottolineando come, molto probabilmente, sarà sempre più il club di Ivan Gazidis, che avrebbe intenzione di estendere le sue competenze ed il suo controllo anche nell’area tecnica del Milan.

Scenario, questo, che vedrebbe Gazidis avvalersi, dalla stagione 2020-2021, della consulenza dell’attuale responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘, il tedesco Ralf Rangnick, a cui sarebbe stato offerto dall’amministratore delegato sudafricano, con l’avallo del fondo Elliott Management Corporation, un ruolo da allenatore-manager.

Il direttore tecnico Paolo Maldini ed il Chief Football Officer Zvonimir Boban, dunque, sembrerebbero destinati a lasciare i loro incarichi. Per il ‘CorSport‘, il braccio di ferro tra Gazidis da una parte ed i due ex calciatori rossoneri dall’altra sembrerebbe essere piuttosto scontato; Gazidis, inoltre, ha l’avallo della proprietà, godendo della massima fiducia del fondo Elliott e Maldini, nei giorni scorsi, si è nuovamente contrapposto a Gazidis.

Lo scontro è avvenuto proprio sul nome di Rangnick, con Maldini, che in caso di buoni risultati a fine stagione vorrebbe proseguire il percorso in panchina con Stefano Pioli, a definirlo “profilo non idoneo al Milan“. Più incerta, al momento, la posizione di Boban, ma va considerato come un eventuale arrivo di Rangnick in rossonero, con una figura dominante tra scrivania, calciomercato e campo, può rivelarsi deleteria per il croato, limitandone il raggio d’azione.

La triade composta da Gazidis, Maldini e Boban, quindi, traballa, mai come in questo momento. In tutto questo, rischia di pagare dazio Pioli. Ecco cosa dovrebbe fare l’allenatore emiliano per essere confermato: continua a leggere >>>

