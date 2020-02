Verso Fiorentina-Milan: Firenze ritrova l’amico Pioli

NEWS MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come Fiorentina-Milan, gara in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze, sarà una partita speciale per Stefano Pioli, tecnico rossonero, che dei viola è stato dapprima difensore dal 1989 al 1995 e, successivamente, dal 2017 al 2019, allenatore della Prima Squadra.

Pioli tornerà a Firenze ben 321 giorni dopo l’ultima volta, quando, al termine di Fiorentina-Frosinone 0-1 del 7 aprile 2019, per dissidi con la famiglia Della Valle non allenò più la compagine toscana rassegnando le proprie dimissioni. Il pubblico del ‘Franchi‘, però, non l’ha dimenticato, anche perché c’era Pioli ad allenare la Fiorentina quando, nel marzo 2018, si consumò la tragedia dell’improvvisa scomparsa del capitano viola, Davide Astori, a soli 31 anni.

E Pioli, con un tatuaggio sul polso con il numero 13, l’ha poi voluto sempre portare con sé. Fu lui a rimettere in piedi una Fiorentina disastrata, psicologicamente, per la prematura dipartita del suo capitano, senza farsi indietro per primo. I tifosi della Fiorentina, ha sottolineato il ‘CorSport‘, lo saluteranno come merita: di recente, era già stato in città, in occasione della manifestazione di ‘Pitti‘, e non ha fatto mancare sorrisi, saluti, strette di mano con la gente di Firenze.

Pioli, in viola, ha giocato 185 gare da calciatore, segnando un gol e, da allenatore, ha diretto la Viola in 74 partite tra campionato e Coppa Italia: il suo ‘score‘ recita 27 vittorie, 25 pareggi, 22 sconfitte, con 115 gol fatti e 92 subiti. Ma domani, al ‘Franchi‘, ci sarà anche un altro ex della partita. Stavolta, con un dente un po’ più avvelenato … per i dettagli, continua a leggere >>>

