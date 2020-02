Panchina Milan – Rangnick, Maldini ha già smentito pubblicamente

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono sempre più insistenti le voci provenienti dalla Francia relative a un possibile accordo tra il Milan e Rangnick, che dunque potrebbe diventare il prossimo allenatore rossonero.

In realtà l’indiscrezione lanciata dai colleghi francesi sembra essere lontana dalla realtà. Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha infatti già smentito pubblicamente l’ipotesi Rangnick: “Sinceramente, da direttore dell’area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo sia il profilo giusto per associarlo al Milan”. Tanti i motivi, in primis una personalità che non sempre ha retto alle pressioni. L’allenatore ad esempio aveva lasciato la panchina dello Schalke 04 per motivi di salute: «Sindrome da esaurimento». «Il mio attuale livello di energia non è sufficiente per ottenere successi» aveva spiegato il tedesco. Intanto il club rossonero è interessato a due calciatori che giocano attualmente in Serie A, continua a leggere >>>

