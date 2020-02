Calciomercato Milan – Nel mirino per l’estate ci sono Under e Smalling

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Sport Mediaset, il Milan pensa a rafforzarsi in vista della prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, Maldini e Boban avrebbero messo nel mirino due giocatori della Roma. I nomi? Sono quelli del difensore Chris Smalling e l’esterno offensivo Cengiz Under. Il tentativo per il turco è stato fatto già a gennaio, mentre l’inglese potrebbe diventare un nome molto caldo nel caso in cui non fosse riscattato dal Manchester United. Insomma, si preannuncia un’estate molto calda. Intanto i rossoneri devono pensare al futuro di un altro giocatore, continua a leggere >>>

