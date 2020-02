Calciomercato Milan – Rebic, da rebus a uomo chiave: Boban deve blindarlo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ante Rebic ha cambiato completamente passo dopo l’arrivo al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Il croato gioca a tutto campo, tanto è vero che spesso esce sfinito dal campo (come ad esempio contro il Torino), ma in compenso riceve la standing ovation di tutto lo stadio. Insomma, un giocatore imprescindibile in questo momento in casa rossonera.

Il valore di mercato di Rebic è cresciuto intorno ai 40 milioni di euro, e dunque il riscatto dall’Eintracht non sarà semplice. La buona notizia è che il prestito è biennale, e dunque il Milan a tempo fino al 2021 per aprire la trattativa. In un’intervista rilasciata a Dalmatinski Portal, l’attaccante ripercorre i suoi primi mesi a Milano: “Non mi sono mai chiesto se fosse più difficile giocare in Bundesliga o in A: avevo semplicemente bisogno di qualche occasione, di solito le occasioni le sfrutto. Ho avuto l’opportunità di giocare con continuità e i risultati stanno arrivando. Sono felice di poter aiutare la squadra come ho sempre fatto, a modo mio. Coppa Italia contro la Juventus? Sarà difficile passare il turno, ma non è finita”.

Prima della Juventus c’è però la Fiorentina, la sua prima esperienza in Italia, ma ora Rebic è un giocatore maturo e solido. Il Milan cercherà ovviamente di riscattarlo Eintracht, ma al momento non c’è fretta. A tal proposito nella giornata di ieri ha parlato Bruno Hubner, ds del club tedesco a Kicker: “Lo scambio Rebic-Andre Silva si è svolto negli ultimi minuti e non siamo riusciti a concordare alcuna somma per il riscatto. Entrambi gli affari sono stati gestiti rapidamente. Operazioni legate tra loro? All’inizio sì, ma possono sempre essere slegate”. Insomma, la partita è tutta da giocare. Intanto il Milan ha nel mirino il nuovo Bakayoko, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android