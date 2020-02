Calciomercato Milan – Soumare, il “nuovo Bakayoko” nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Il “nuovo Bakayoko” per il Milan. Stiamo parlando di Boubakary Soumare, centrocampista centrale del Lille. Classe 1999, il prossimo 27 febbraio compirà 21 anni. Il suo contratto con il club francese scadrà nel giugno 2022. Ma i rossoneri hanno ottimi rapporti con il Lille, dunque non è da escludere una possibile trattativa per il giocatore.

Soumare ha caratteristiche molto fisiche: alto 188 cm, gioca da mediano davanti la difesa. Potrebbe essere la spalla di Ismael Bennacer. L’estate prossima è ancora un’incognita per il Milan, perché dipenderà da molte variabili. Ma il franco-senegalese, nato in Francia, è considerato un giocatore di alto livello. In questa stagione sta giocando sempre titolare con il Lille: 29 presenze tra tutte le competizioni, anche in Champions League. Il suo valore, secondo Transfermarkt, è già molto alto: si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

La lista dei club interessati al giocatore però è lunghissima. Oltre al Milan, ci sono le due di Madrid, Atletico e Real, poi tutte le big inglesi escluso il Manchester City per ovvi motivi di FPF. Conferme in tal senso arrivano dal tabloid inglese Express. Vedremo da qui al termine della stagione se ci saranno novità. Sappiamo che il Milan non partecipa ad aste, ma potrebbe sondare il terreno con la dirigenza del Lille dopo le operazioni Rafael Leao e Tiago Djalo.

Intanto il Milan si gode la coppia Castillejo-Rebic, che sulle fasce sono decisivi. In particolare sul croato, abbiamo fatto un confronto con il suo rendimento e quello all’Eintracht Francoforte di André Silva: continua a leggere >>>

