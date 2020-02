Milan, Rafael Leao ancora ai margini: il club però crede in lui

ULTIME NEWS MILAN – Dopo aver giocato qualche partita al fianco di Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao è diventato nuovamente una seconda scelta di Stefano Pioli. Il portoghese, dopo il passaggio dal 4-4-2 al 4-2-3-1, non sta più trovando spazio ed è tornato ad essere l’investimento più costoso della stagione senza collocazione in campo. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il club crede tantissimo nelle sue potenzialità e spera che possa trovare spazio in questo nuovo sistema di gioco, magari come esterno di sinistra nei tre dietro Zlatan Ibrahimovic. Intanto ecco dove vedere Milan-Torino di domani sera, continua a leggere >>>

