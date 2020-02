Panchina Milan – Le voci su Rangnick hanno creato sconcerto nel club

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, le voci sui contatti tra Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, e Ralf Rangnick, per offrire al tedesco il ruolo di allenatore rossonero, con pieni poteri nell’area tecnica, a partire dalla stagione 2020-2021, avrebbero creato non poco sconcerto negli uffici del club di Via Aldo Rossi.

Nonostante, infatti, le smentite della società su Rangnick, l’idea che Gazidis possa avere operato nell’area tecnica del Milan senza, prima, chiedere un loro consulto non sarebbe andata giù ai responsabili del settore, vale a dire il direttore tecnico Paolo Maldini ed il Chief Football Officer Zvonimir Boban. I due, infatti, avrebbero in mente ben altro nome da spendere nel caso in cui il Diavolo si separasse, a giugno, da Stefano Pioli: per i dettagli, continua a leggere >>>

