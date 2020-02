Panchina Milan – Allegri è il nome di Maldini e Boban

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, all’interno del Milan ci sono due anime, distinte e separate, con due diverse visioni e concetti sul progetto rossonero del prossimo futuro.

A partire, soprattutto, dal nome dell’allenatore che potrebbe sedere sulla panchina del Milan dalla stagione 2020-2021 nel caso in cui il club di Via Aldo Rossi optasse per non confermare Stefano Pioli, autore, comunque, di un buon lavoro finora.

L’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il dirigente tedesco Hendrick Almstadt sponsorizzano Ralf Rangnick; nome, questo, però bocciato, pubblicamente, dal direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.

Maldini, con il Chief Football Officer Zvonimir Boban, spinge, infatti, per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera: ci sarebbe lui, il tecnico livornese, in cima alla lista dei desideri di Maldini e Boban per il nuovo Milan.

Piacciono, comunque, anche Luciano Spalletti, già trattato lo scorso ottobre prima dell’arrivo di Pioli e Simone Inzaghi della Lazio mentre, tra gli eventuali allenatori stranieri, viene seguito Marcelino García Toral. Intanto, in dirigenza, potrebbe avvenire un altro, clamoroso, ribaltone … continua a leggere >>>

