Panchina Milan – Rangnick è il nome di Gazidis ed Almstadt

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il lavoro di Stefano Pioli alla guida del Milan ha convinto il direttore tecnico Paolo Maldini ed il Chief Football Officer Zvonimir Boban, conquistando, anche, l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Chiaramente, però, i risultati faranno il resto e, nel caso in cui, a fine stagione, il Milan non avrà raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, potrebbe separarsi dal tecnico emiliano. Qualora si verificasse questa ipotesi, le due ‘anime’ che, attualmente, vivono, ben distinte, nella dirigenza rossonera (Maldini e Boban da un lato, Gazidis dall’altro), si dividerebbero sul nome del prossimo allenatore della Prima Squadra.

Gazidis, infatti, unitamente al dirigente tedesco Hendrik Almstadt, arrivato in Via Aldo Rossi nel gennaio 2019 per occuparsi del budget per gli acquisti, sponsorizza Ralf Rangnick, ex tecnico di Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, oggi responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘.

Rangnick, nel nuovo Milan, farebbe da allenatore-manager, ottenendo anche pieni poteri nell’area tecnica. Delegittimando, di fatto, il ruolo di Maldini nell’organigramma societario. Maldini e Boban, però, opterebbero per un altro allenatore per il nuovo corso della squadra rossonera. Per i dettagli, continua a leggere >>>

