Calciomercato Milan – Maldini e Boban, malumore per i ‘no’ di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola, non è un mistero che Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, nelle recenti sessioni di calciomercato, abbia bloccato diverse operazioni impostate dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal Chief Football Officer Zvonimir Boban.

Tutto ciò, per la ‘rosea‘, avrebbe creato parecchi malumori in Maldini e Boban, contrariati per certe decisioni prese dal dirigente sudafricano. La triade, adesso, rischia di sfaldarsi definitivamente sul nome del possibile, nuovo allenatore del Milan per la stagione 2020-2021 qualora dovesse consumarsi il divorzio da Stefano Pioli. Per le ultime news in merito, continua a leggere >>>

