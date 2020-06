Milan, in attacco toccherà a Rebic sostituirsi ad Ibrahimovic

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come, in assenza di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 che, infortunatosi al muscolo soleo del polpaccio destro starà fuori per circa un mese, toccherà ad Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, ‘sostituirsi’, in attacco, ad Ibra e diventare il protagonista principale nel reparto offensivo del Milan.

Dopo un inizio di stagione da fantasma, Rebic è esploso nel 2020, in concomitanza con l’arrivo di Zlatan in rossonero: l’ex Eintracht Francoforte ha realizzato 7 gol tra Serie A e Coppa Italia ed ora è chiamato agli straordinari per trascinare il Diavolo verso la finale della coppa nazionale ed un posto in Europa per la prossima stagione. QUANTO COSTA, ORA, IL CARTELLINO DI REBIC? ECCO LA VALUTAZIONE DELL’EINTRACHT >>>