Milan, il retroscena: scintille in spogliatoio tra Ibrahimovic e Paqueta

NEWS MILAN – Lunedì scorso, in occasione di Milan-Torino a ‘San Siro‘, il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, finalmente tornato in campo dal 1′ dopo tre mesi, ha potuto giocare nella posizione a lui più congeniale, quella di trequartista dietro l’attaccante principale.

Eppure, come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, anche in quel ruolo Paqueta non ha offerto una grande prestazione, sbagliando troppo. In diverse situazioni a campo aperto, per esempio, Paqueta ha sbagliato la misura dell’ultimo passaggio, vanificando, dunque, tante azioni offensive del Diavolo.

Logica conseguenza, la sostituzione con Giacomo ‘Jack’ Bonaventura. Secondo il quotidiano torinese, però, i tanti errori di Paqueta sul terreno di gioco non sono passati inosservati per Zlatan Ibrahimovic, che, un paio di volte, soprattutto nella prima frazione di gara, ha fulminato con lo sguardo il compagno che poi avrebbe ripreso nel post-partita, tra le sacra mura dello spogliatoio.

Qui sarebbe nato un confronto tra Ibrahimovic e Paqueta, durato pochi secondi, durante il quale Zlatan avrebbe fatto notare al giovane compagno come ci sia troppa differenza tra quello che produce in settimana, nel corso degli allenamenti a Milanello, e tra quello che poi, effettivamente, fa vedere nel weekend, quando gioca le partite che contano. Paqueta avrebbe prima incassato il colpo, poi avrebbe detto la sua.

Tale atteggiamento, ha concluso ‘Tuttosport‘, non sarebbe piaciuto ad Ibrahimovic, il quale, comunque, avrebbe avuto la parola ‘fine’ nella discussione. Una vicenda, viene sottolineato, nata e morta lì: nessun caso tra i due, ma soltanto un confronto, con lo svedese che ha cercato di essere costruttivo. Ma uno dei motivi per cui, forse, Ibrahimovic è andato poi via da ‘San Siro‘ piuttosto corrucciato e scuro in volto.

Ma Paqueta, in Fiorentina-Milan di domani sera, troverà spazio in campo? Per le ultime sulla formazione del Diavolo, continua a leggere >>>

