Verso Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: intoccabile Ibrahimovic

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà Fiorentina-Milan allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze. La gara, anticipo serale del 25° turno di Serie A, sarà un test molto importante per verificare, sul campo, le ambizioni dei rossoneri di Stefano Pioli per un posto in Europa.

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Pioli confermerà il 4-2-3-1, assetto con cui il Diavolo, di recente, sta producendo gioco e risultati. A guidare l’attacco rossonero ci sarà, logicamente, come unico punto di riferimento in area avversaria, il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic.

Con questo modulo, sugli esterni Samu Castillejo ed Ante Rebic riescono a sfruttare la fisicità di Ibrahimovic, che apre per entrambi importanti spazi nell’area di rigore avversaria. Chi agirà alle spalle di Ibrahimovic, nel ruolo di trequartista? Il recuperato Hakan Çalhanoglu o il brasiliano Lucas Paquetá? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android