Castillejo, un inizio 2020 da urlo: lo spagnolo si è preso il Milan

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Samu Castillejo è una delle piacevoli novità di questo inizio 2020 del Milan. Stefano Pioli ha lavorato e creduto nello talento dello spagnolo, che lo sta ripagando con prestazioni importanti sia dal punto di vista quantitativo e sia da quello qualitativo.

Con l’arrivo di Pioli e soprattutto quello di Ibrahimovic è cambiato tutto nell’attacco del Milan, con Castillejo che ha scalzato definitivamente dai titolari Jesus Suso, poi andato nel mercato di gennaio al Siviglia. Insomma, una stagione davvero positiva per lo spagnolo, che ha riscattato l’annata precedente, fatta di luci e ombre.

Adesso, per fare un ulteriore di qualità, c’è bisogno di fare una maggiore concretezza sotto porta, così come sta facendo Ante Rebic dalla parte opposta del campo. Il palo contro il Verona, o il clamoroso rigore in movimento sbagliato contro il Torino, sono tutte occasioni che possono costare caro a una squadra che sta cercando faticosamente di risalire la china. In ogni caso una cosa è certa: al netto di qualche difetto da limare, Castillejo è entrato nel cuore del popolo di San Siro soprattutto per la sua grinta e per la corsa costante per tutti i novanta minuti: l’ex Villarreal sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Intanto un giocatore della Fiorentina dedica bellissime parole a Stefano Pioli, continua a leggere >>>

