Milan-Torino: Ibrahimovic ha lasciato San Siro scuro in volto (VIDEO)

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, ha lasciato lo stadio di San Siro, al termine di Milan-Torino, gara vinta per 1-0 dai rossoneri con un gol di Ante Rebic, piuttosto scuro in volto.

Nessuna polemica, però. Come confessato da Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa post-partita, Ibrahimovic era arrabbiato perché la squadra non era riuscita a chiudere il match con anticipo come avrebbe meritato.

In questo video pubblicato su ‘Twitter‘ dal collega Alessandro Jacobone, si vede come Ibrahimovic vada via, un po’ arrabbiato, dallo stadio, non fermandosi in zona mista.

Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza sull’esito del match del ‘Meazza‘ tra i rossoneri ed i granata, continua a leggere >>>

