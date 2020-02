Milan-Torino, Pioli: “Vincere è sempre positivo, ora testa alla Fiorentina. Su Bennacer…”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato, in conferenza stampa post-partita a ‘San Siro‘, del match Milan-Torino. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Su Musacchio: “Musacchio stava per entrare, ha avuto un indurimento al polpaccio nel riscaldamento. Domani valuteremo l’entità dell’infortunio. Che non sia contento sicuramente sì ma come tutti quelli che stanno in panchina ma non c’è altro”

Sugli infortunati: “Calhanoglu ha avuto quel problema giovedì sera con la Juventus e mi auguro che non sia lunga. Non dovrebbe ma non so se sarà a disposizione sabato. Io me lo auguro, ci sono delle possibilità. Kjaer ha sentito qualcosa durante l’allungo per proteggere su Belotti e bisogna aspettare qualche giorno per valutare. Più giocatori avremo in questo periodo e meglio è”.

Sulla vittoria di misura: “E’ positivo vincere. 1-0 vuol dire saper lottare e stringere i denti. Se poi dobbiamo migliorare e chiudere la partita sono d’accordo. Sono soddisfatto delle ultime prestazioni della squadra ma si può ancora far meglio”.

Su Bennacer: “Sta facendo bene sta crescendo. A me i centrocampisti che si prendono rischi non piacciono e deve abituarsi a giocare più semplice. Legge le situazioni, ha temperamento e qualità. Se c’è una squadra che lavora tanto in fase difensiva è il Milan lui deve essere più lucido. La sua voglia di strappare il pallone all’avversario gli fa perdere lucidità e deve temporeggiare in certi casi. E’ voglioso, convinto di poter migliorare, si allena bene. Per giocare lì voglio sempre più semplicità”.

Sul quarto posto: “I nostri tifosi sono fantastici. Ci incitano con passione e sostegno e sono da ringraziare. Oggi eravamo undicesimi prima della partita ed erano 50,000. I risultati sono dovuti ad un ambiente positivo, meritano un grande ringraziamento in modo assoluto. Ora penso solo alla prossima partita. Quattordici partite sono tante, è sempre la prossima la più importante. Oltretutto contro una Fiorentina molto forte”.

