Il Milan si prepara ad affrontare una settimana decisiva, con due impegni ravvicinati che metteranno alla prova la gestione delle energie e le ambizioni della squadra di Ruben Amorim. Prima il Bologna, mercoledì a San Siro, poi il derby contro l’Inter, in programma sabato 31 ottobre. Secondo Paolo Condò, proprio la stracittadina sarà l’appuntamento più importante dei prossimi giorni per entrambe le squadre milanesi.

Condò indica il derby come appuntamento decisivo

Nel suo consueto commento per il Corriere della Sera, il giornalista ha analizzato le scelte che attendono Amorim e Cristian Chivu in vista dei rispettivi impegni infrasettimanali. Entrambi gli allenatori dovranno infatti valutare con attenzione il turnover, tenendo conto della vicinanza del derby e degli appuntamenti europei successivi.

"La partita chiave della settimana è il derby di Milano di sabato", ha sottolineato Condò, evidenziando come la gestione delle forze rappresenti un tema centrale per entrambe le formazioni.

Milan-Bologna, turnover limitato per Amorim

Il Milan arriva alla sfida contro il Bologna dopo il successo per 2-0 ottenuto sul campo dell’Udinese. Una vittoria importante, soprattutto perché conquistata in una situazione condizionata dalle numerose assenze, ma che non elimina le difficoltà nella gestione della rosa.

Secondo Condò, il margine per ricorrere alle seconde linee sarà limitato: «Il Milan ospita il Bologna che Palladino ha rimesso in sesto, e dunque avrà minore spazio per seconde linee». Il giornalista ha aggiunto che, nonostante la necessità di ruotare gli uomini, «il Milan di oggi necessita dei titolari».

Il ragionamento evidenzia una differenza tra le due squadre: l’Inter affronterà il Venezia in trasferta, mentre il Milan dovrà misurarsi con un Bologna considerato un avversario più impegnativo. Per Amorim, quindi, trovare il giusto equilibrio tra turnover e competitività sarà fondamentale.

Il derby dirà molto sulle ambizioni rossonere

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La stracittadina di sabato rappresenterà un banco di prova importante per capire il livello raggiunto dal Milan e le sue possibilità di competere con le principali rivali. La squadra di Amorim arriva all’appuntamento dopo aver ritrovato una vittoria in campionato a Udine, ma dovrà confermare i progressi anche contro un’avversaria di alto livello.La gestione della partita contro il Bologna potrebbe rivelarsi determinante proprio in quest’ottica: utilizzare i titolari necessari per conquistare un altro risultato positivo, senza compromettere la condizione fisica in vista dell’Inter.

Il messaggio di Condò è chiaro: il derby non sarà soltanto una sfida per la supremazia cittadina, ma anche un’occasione per misurare le reali ambizioni del Milan in questa stagione.