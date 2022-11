Milan, guaio per Messias: ballottaggio Krunic-De Ketelaere sulla trequarti

Il Milan non potrà contare su Messias per la sfida contro la Fiorentina: al suo posto giocherà uno tra Krunic e De Ketelaere

Domani sera, alle ore 18.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Fiorentina. La partita sarà valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A e sarà l'ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Stefano Pioli non avrà a disposizione Junior Messias. Il brasiliano, infatti, nella giornata di ieri ha accusato un problema muscolare ed è a rischio forfait.