Milan, Furlani blinda Ibrahimovic: 'Rimarrà nel progetto'. Su Paratici ...

Tradotto, secondo il 'CorSera': nonostante Paratici spinga condurre persone di sua fiducia nello staff (come Lorenzo Giani ) da inserire nello scouting, la permanenza di Geoffrey Moncada non è in discussione. E su Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Cardinale sul quale ci sono 'rumors' di screzi, Furlani ha ribadito in maniera perentoria: « Rimarrà in questo progetto, lavoriamo bene assieme ». Per poi precisare, tornando al DS: «Non abbiamo ancora chiuso con nessuno».

DS, tutto su Paratici. Ma con clausola

In effetti, ha fato notare il quotidiano generalista, tra la stretta di mano e l'ufficialità dell'incarico, esiste lo scoglio della stesura dei contratti. In cui il Milan vuole inserire una 'clausola d'uscita', una sorta di diritto di recesso dagli accordi, nel caso in cui ci sarà una condanna penale per Paratici, coinvolto nell'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus. Strada, dunque, ancora lunga per chiudere il tutto. Quando chiusura sarà, il Milan lavorerà sul nuovo allenatore. Tutti gli indizi portano a Roberto De Zerbi.