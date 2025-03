Milan, fischi per Theo e Leao. Ma anche i nuovi sono già scomparsi

Theo e Leao, ha commentato la 'rosea', sono le facce dell'annata fallimentare del Milan . Questo perché sono i più talentuosi e pagati dell'intera rosa rossonera e perché erano i volti in copertina dello Scudetto 2022 . Gli errori in campo di Theo Hernández non si contano più, mentre le sue proverbiali cavalcate sulla fascia ormai sono chiuse nel cassetto dei ricordi. Per Leao, il discorso è il solito: è discontinuo . Quando si accende, resta il faro del Milan. Ma succede di rado.

Non sono gli unici, però, a deludere nel Milan franato al 9° posto nella classifica del campionato. Anche i nuovi, arrivati nel calciomercato invernale per corroborare le chance di qualificazione alla prossima Champions, dopo un inizio promettente ora sono scomparsi. Santiago Giménez e João Félix si sono persi in fretta con il resto dei compagni, invece di guidarli verso la risalita in graduatoria. E anche chi aveva trascinato in precedenza, come Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, è svanito nella crisi.