Milan-Fiorentina, riscatto Jovic? Bonaventura anima viola | Serie A News

La gara di sabato sera tra Milan e Fiorentina vedrà le storie di due ex intrecciarsi e ricordare le esperienze passate. Il Qs titola: "Jovic e Jack, ex in contropiede. Luka cerca il riscatto col Milan. Bonaventura è l’anima della Viola". Il rossonero Luka Jovic cerca la scintilla giusta per riaccendersi, mentre l'esperto viola Giacomo Bonaventura riassaporerà l'atmosfera di San Siro.