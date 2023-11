Milan-Fiorentina: Leao e Giroud out, due possibili ipotesi di tridente

Fino ad ora Jovic e Chukwueze non si sono dimostrati all'altezza di vestire la maglia rossonera, vedremo se sarà l'occasione giusta per ripartire. Il serbo potrebbe avere una motivazione in più essendo la partita contro la sua ex squadra. LEGGI ANCHE: Manca Giroud? No problem: i tifosi del Milan hanno la soluzione >>>