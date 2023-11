No Giroud no problem: Milan, i tifosi invocano Camarda subito da Pioli

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul Milan tra l'assenza, forzata, di Olivier Giroud , squalificato per due giornate di campionato dal Giudice Sportivo di Serie A e il desiderio, da parte dei tifosi rossoneri, di vedere Francesco Camarda convocato in Prima Squadra e agli ordini di Stefano Pioli sin da subito al posto del francese.

Milan, Giroud out per squalifica: i tifosi 'convocano' Camarda!

Senza Giroud e con Rafael Leao sicuro assente per Milan-Fiorentina, infatti, il tecnico Pioli dovrà ragionare su che tipo di tridente schierare. Ma anche su chi tenersi in panchina come carta per cambiare - eventualmente - la gara in corso d'opera. Dovrà fare di necessità virtù pensando, poi, come tre giorni più tardi ci sia anche una partita importante in Champions League contro il Borussia Dortmund.