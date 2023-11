Milan, due turni di squalifica a Giroud: il club non farà ricorso

Il numero 9 rossonero, dunque, paga gli insulti all'arbitro Rosario Abisso nel finale della partita pareggiata per 2-2 dal Diavolo al 'Via del Mare'. Il 'CorSera' ha evidenziato come, nelle proteste, avesse ragione Giroud nei confronti di Abisso. Il difensore dei salentini, Marin Pongračić, aveva infatti commesso un fallo di mano (non ravvisato dal direttore di gara) nel tentativo di fermarlo. Forse proprio per questo che la squalifica è risultata dimezzata rispetto al massimo della pena.

120 milioni spesi sul mercato, ma nessun piano B senza Giroud — Resta, però, il fatto che un atteggiamento del genere, da un calciatore di 37 anni, tra i leader del gruppo rossonero, è indifendibile. La sua assenza, unita a quella di Rafael Leão, che si era infortunato in avvio di Lecce-Milan, priverà Pioli delle sue bocche da fuoco in attacco per le prossime partite. Ed il Milan - che non sta ricevendo nulla dall'imprensentabile Luka Jović - non ha alternative, un piano B, quando Giroud non c'è. Nonostante abbia investito 120 milioni di euro nel mercato estivo. LEGGI ANCHE: Tra David e Adams, si inserisce lui: al Milan a gennaio? Le news >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.