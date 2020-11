Milan-Fiorentina 2-0, Bonera: “Ragazzi speciali: orgoglioso di allenarli”

Milan-Fiorentina 2-0: il commento di Bonera nel post-partita

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha conquistato la sua seconda vittoria in tre partite da quando siede sulla panchina del Milan. L’ex difensore del Diavolo, come noto, sta sostituendo il tecnico titolare Stefano Pioli, a casa con il coronavirus.

Al termine di Milan-Fiorentina, Bonera ha rilasciato le consuete dichiarazioni alle televisioni. Il ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola ne ha riportato un significativo stralcio. “Sono molto contento e soddisfatto – ha esordito Bonera -, questa squadra ha un grandissimo allenatore che si chiama Pioli. Siamo ansiosi di rivederlo a Milanello“.

Milan-Fiorentina è stata vinta con facilità dai rossoneri nonostante le assenze di Ismaël Bennacer, Rafael Leão e Zlatan Ibrahimović. “Vedo un altro piccolo tassello da mettere a questo grande puzzle iniziato tempo fa – ha proseguito Bonera -. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà, ma abbiamo agito e reagito da grande squadra quale siamo”.

Tutto questo senza il leader carismatico Ibra, comunque a bordo campo per seguire la gara. “Siamo d’accordo sulle qualità fisiche ed umane di Ibrahimović che fanno la differenza, ma qui ci sono ragazzi speciali. Prima della partita ho detto loro che sono stato orgoglioso di allenarli. Abbiamo continuato il percorso di mister Pioli con un gruppo di grandi qualità umane e morali”.

Quindi, adesso, il Milan può pensare allo Scudetto? Dopo Milan-Fiorentina, Bonera si è espresso così. “Noi dobbiamo pensare partita per partita. Se iniziamo a pensare troppo in là, possiamo cadere in brutti pericoli. Dobbiamo continuare a lavorare, allenamento dopo allenamento e pensando ad ogni singolo match. È importante essere davanti, ma non deve diventare qualcosa che ci toglie forze. Dobbiamo avere la voglia di migliorarci ogni giorno, altrimenti resteremo ben poco lì davanti”.

Infine su Gigio Donnarumma, ecco le parole di Bonera: “Interventi fondamentali su Dušan Vlahović e Franck Ribéry? I campioni fanno queste prestazioni. Gigio c’è sempre e lo ha dimostrato anche contro la Fiorentina”. CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>