Milan, Pioli vicino alla fine dell’incubo: ecco quando torna in panchina

Milan, Pioli pronto a ritornare in panchina dopo il CoVid_19

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si avvicina la fine dell’incubo per Stefano Pioli, tecnico rossonero che, come noto, è in isolamento domiciliare da diverse settimane per aver contratto il coronavirus.

Pioli, dunque, non ha potuto allenare la sua squadra a Milanello né, tanto meno, guidarla in panchina nelle ultime gare, comunque ben sostituito da Daniele Bonera, uno dei suoi collaboratori tecnici.

Adesso, però, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, Pioli corre veloce verso il ritorno alla piena attività lavorativa ed in presenza.

L’allenatore emiliano, infatti, aspetta il secondo tampone negativo per tornare, tra oggi e domani, a Milanello. In linea teorica, dunque, ci sarà lui in panchina giovedì alle ore 18:55 a ‘San Siro‘ per Milan-Celtic di Europa League.

